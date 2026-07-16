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Сборная Аргентины победила англичан и развернула плакат «Мальвинские острова наши»

Сборная Аргентины по футболу одержала победу над сборной со счетом 2:1 в полуфинале ЧМ. После окончания матча в Атланте аргентинские футболисты развернули на поле баннер с надписью Las Malvinas Son Argentinas («Мальвинские острова — аргентинские»), сообщает Reuters.

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