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Казандагы торак комплексында ир-ат мәете табылган

Казандагы торак комплексында ир-ат мәете табылган, үтерүдә шикләнеп аның иптәшен кулга алганнар. Казанның «Светлая Долина» торак комплексында пычак белән яраланган ир-ат мәете табылуы турында социаль челтәрләрдә шаһитлар хәбәр итә.

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