СК показал кадры обстрела ВСУ поселка Еленовка в ДНР

Вооруженные силы Украины обстреляли поселок Еленовка в Донецкой Народной Республике. В результате атаки пострадали территория местного рынка и жилой дом, СК РФ публикует кадры с места происшествия, сообщают «Известия».
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