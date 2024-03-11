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Дауни-младший получил свой первый "Оскар" за роль в "Оппенгеймере"

Дауни-младший получил свой первый "Оскар" за роль в "Оппенгеймере"

Jordan Strauss/AP/TASS Актер Роберт Дауни-младший 10 марта впервые получил "Оскар" – он стал победителем в номинации "Лучшая мужская роль второго плана", сыграв Льюиса Штрауса в фильме "Оппенгеймер" режиссера Кристофера Нолана.

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