Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Вытекающие последствия Европы.

Вытекающие последствия Европы.

Доброго времени суток, соордынцы! Итогом "секретного брифинга" сенаторов США стала серия вбросов в информационное пространство: Россия не остановится! При этом, республиканцам удалось настолько напугать приглашенную туда троицу (госсекретарь США Энтони Блинкен, министр обороны Ллойд Остин, Председатель Объединенного комитета начальников штабов Чарльз Браун).

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