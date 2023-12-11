Вытекающие последствия Европы.

Доброго времени суток, соордынцы! Итогом "секретного брифинга" сенаторов США стала серия вбросов в информационное пространство: Россия не остановится! При этом, республиканцам удалось настолько напугать приглашенную туда троицу (госсекретарь США Энтони Блинкен, министр обороны Ллойд Остин, Председатель Объединенного комитета начальников штабов Чарльз Браун).
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