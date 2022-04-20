37+11+9 от Брэндона Ингрэма помогли «Новому Орлеану» сравнять счет в серии с «Финиксом»

Форвард «Нового Орлеана» Брэндон Ингрэм набрал 37 очков, сделал 11 подборов и 9 передач в победном втором матче серии первого раунда плей-офф против «Финикса» (125:114, 1-1).
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