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Регионы России

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Бывший принц Эндрю оспаривает законность обысков в суде

Бывший принц Эндрю оспаривает законность обысков в суде

Бывший британский принц Эндрю Маунтбаттен-Виндзор подал иск в суд с целью оспорить законность ордеров на обыски, проведённые полицией долины Темзы на территории его поместья в Сандригеме и в бывшей резиденции Royal Lodge в Виндзоре.

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