Зеленский назвал нападение на Курскую область частью крупной операции

МОСКВА, 25 августа, ФедералПресс. Владимир Зеленский сделал новое заявление о целях нападения на Курскую область, отвечая на вопросы индийских журналистов во время визита в Киев премьер-министра Индии Нарендры Моди.
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