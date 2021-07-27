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Эксперты рассказали, когда онкобольным в России стоит прививаться от COVID-19

Эксперты рассказали, когда онкобольным в России стоит прививаться от COVID-19

Поставить прививку могут лица, которые завершили противоопухолевое лечение. Если в ближайшем будущем планируется хирургическая операция для удаления опухоли, то вакцинироваться нужно минимум за 14 дней до даты, когда должна состояться процедура.

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