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В Харьковской области уничтожен крупный пункт дислокации ВСУ

В Харьковской области уничтожен крупный пункт дислокации ВСУ

В Харьковской области уничтожен крупный пункт дислокации ВСУВчера ракетным ударом ОТРК "Искандер" был денацифицирован бывший пионерский лагерь "Лесная поляна", расположенный в посёлке городского типа Высокий Харьковского района Харьковской области.

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