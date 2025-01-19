В Харьковской области уничтожен крупный пункт дислокации ВСУ

В Харьковской области уничтожен крупный пункт дислокации ВСУВчера ракетным ударом ОТРК "Искандер" был денацифицирован бывший пионерский лагерь "Лесная поляна", расположенный в посёлке городского типа Высокий Харьковского района Харьковской области.
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