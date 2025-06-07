ВСУ отступили из Садков Сумской области, причина - продвижение российской армии в районе Юнаковки и беспрерывное воздействие ФАБов Продолжается наступательная операция армии России в Сумской области.
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ВСУ отступили из Садков Сумской области, причина - продвижение российской армии в районе Юнаковки и беспрерывное воздействие ФАБов Продолжается наступательная операция армии России в Сумской области.
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