Футболисты «Ливерпуля» Исак и Гакпо пропустят матч с «Манчестер Сити» из-за травм

Главный тренер «Ливерпуля» Андони Ираола сообщил, что нападающие Александер Исак и Коди Гакпо не смогут принять участие в матче против «Манчестер Сити» в 6-м туре АПЛ.
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