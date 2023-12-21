Лишь 17% немцев готовы защищать страну с оружием в руках

Вик Норд

У нас в 90-х тоже никто не хотел защищать Горбачёва, Ельцина,армию разваливали,ракеты,самолёты,корабли пилили,зарплаты офицерам не платили,там царил чудовищный кавардак,воровство,дедовщина,дистрофия солдат,от недоедания,как на острове Русском... ,эти ещё не дошли до такого!