Русская весна
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Русская весна

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Лишь 17% немцев готовы защищать страну с оружием в руках

Лишь 17% немцев готовы защищать страну с оружием в руках

Только 17% немцев «без сомнений» стали бы защищать свою страну с оружием в руках в случае необходимости.

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Комментарии
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Вик Норд
У нас в 90-х тоже никто не хотел защищать Горбачёва, Ельцина,армию разваливали,ракеты,самолёты,корабли пилили,зарплаты офицерам не платили,там царил чудовищный кавардак,воровство,дедовщина,дистрофия солдат,от недоедания,как на острове Русском... ,эти ещё не дошли до такого!
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