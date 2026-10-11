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Лукерья Ильяшенко отказалась от ярких образов после «Сладкой жизни»: «15 лет из жизни выкинула»

Лукерья Ильяшенко отказалась от ярких образов после «Сладкой жизни»: «15 лет из жизни выкинула»

Лукерью Ильяшенко зрители знают по «Сладкой жизни», «Сергию против нечисти» и «Первому номеру». Она была балериной, выступала в группе «Шпильки», а MAXIM включал её в список самых сексуальных женщин России.

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