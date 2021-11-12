В РПЦ считают прием противозачаточных таблеток «грехом, достойным покаяния»

Председатель Синодального отдела по взаимодействию церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда заявил, что использование противозачаточных таблеток считается в Русской православной церкви грехом, в котором нужно каяться.
Председатель Синодального отдела по взаимодействию церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда заявил, что использование противозачаточных таблеток считается в Русской православной церкви грехом, в котором нужно каяться.
Свежие комментарии