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В РПЦ считают прием противозачаточных таблеток «грехом, достойным покаяния»

В РПЦ считают прием противозачаточных таблеток «грехом, достойным покаяния»

Председатель Синодального отдела по взаимодействию церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда заявил, что использование противозачаточных таблеток считается в Русской православной церкви грехом, в котором нужно каяться.

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