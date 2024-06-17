Андреас Пистиолис: «На протяжении всего сезона Мбайе был примером профессионализма и самоотверженности»

Армейцы сохранили форварда на сезон-24/25. «На протяжении всего сезона Амат был примером профессионализма и самоотверженности.
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