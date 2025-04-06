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«Если забьешь 900 шайб, я куплю тебе машину!» Важное поздравление для Овечкина – от Гретцки

«Если забьешь 900 шайб, я куплю тебе машину!» Важное поздравление для Овечкина – от Гретцки

6 апреля 2025 года – важнейший день не только для Александра Овечкина, но и для Уэйна Гретцки. Экс-рекордсмен НХЛ по голам в регулярках присутствовал на матче «Айлендерс» – «Вашингтон» (1:4) и наблюдал за падением своего рекорда воочию.

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