6 апреля 2025 года – важнейший день не только для Александра Овечкина, но и для Уэйна Гретцки. Экс-рекордсмен НХЛ по голам в регулярках присутствовал на матче «Айлендерс» – «Вашингтон» (1:4) и наблюдал за падением своего рекорда воочию.