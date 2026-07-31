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Контрафронт

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Нигерия: По меньшей мере один человек был убит в районе Мианго, район местного самоуправления Басса...

Нигерия: По меньшей мере один человек был убит в районе Мианго, район местного самоуправления Басса (LGA), и три человека получили ранения в деревне Фубок, округ Даффо, LGA Боккос в штате Плато, в ночь с 30 на 31 июля.

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