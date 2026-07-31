Нигерия: По меньшей мере один человек был убит в районе Мианго, район местного самоуправления Басса (LGA), и три человека получили ранения в деревне Фубок, округ Даффо, LGA Боккос в штате Плато, в ночь с 30 на 31 июля.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии