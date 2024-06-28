Sky Sports: Фоден вернётся в расположение сборной Англии 28 июня

Нападающий сборной Англии Фил Фоден вернется в расположение национальной команды в пятницу, 28 июня. По информации Sky Sports, игрок покинул команду и возвращался в Великобританию из-за рождения третьего ребёнка.
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