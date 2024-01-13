«Тихий фронт» отправил из ЯНАО в зону СВО более 200 кг гуманитарной помощи

Жители Пангод Надымского района объединились в «Тихий фронт» для помощи ямальцам в зоне СВО. С сентября 2023 года они отправили землякам несколько партий гуманитарного груза, написал в соцсетях глава района Дмитрий Жаромских.
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