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«Тихий фронт» отправил из ЯНАО в зону СВО более 200 кг гуманитарной помощи

«Тихий фронт» отправил из ЯНАО в зону СВО более 200 кг гуманитарной помощи

Жители Пангод Надымского района объединились в «Тихий фронт» для помощи ямальцам в зоне СВО. С сентября 2023 года они отправили землякам несколько партий гуманитарного груза, написал в соцсетях глава района Дмитрий Жаромских.

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