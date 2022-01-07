В небе над Краснодарским краем пролетел метеорит

Жители Кубани наблюдали небесный объект в ночь на Рождество. По предварительным данным, яркая вспышка была замечена с Краснодара, Армавира, Тимашевска, Курганинска, а также с побережья Черного Моря Ранее писали: В море в районе Сочи упал метеорит .