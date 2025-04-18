Во Франции заявили о присоединении Европы к переговорам по Украине

Европейские страны присоединились к переговорам по Украине. Об этом сообщает Sky News. Советник президента Франции Эммануэля Макрона заявил каналу, что Великобритания, Германия и Франция оказались за столом переговоров.
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