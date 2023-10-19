Правило пяти секунд: новые меры профилактики COVID-19

При этом они утверждают, что вероятность заражения значительно снижается в вентилируемых помещениях. Чтобы избежать, риска заражения, исследователи рекомендуют, держаться на расстоянии не менее одного метра от других людей или задерживать дыхание как минимум на пять секунд, если кто-то поблизости чихнул.