Правило пяти секунд: новые меры профилактики COVID-19

При этом они утверждают, что вероятность заражения значительно снижается в вентилируемых помещениях. Чтобы избежать, риска заражения, исследователи рекомендуют, держаться на расстоянии не менее одного метра от других людей или задерживать дыхание как минимум на пять секунд, если кто-то поблизости чихнул.
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