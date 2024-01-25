Крым 24 |Z| Все новости Крыма

Сегодня в России отмечают День студента, он же Татьянин день 🎓 История этого праздника началась в 1755 году, когда императрица Елизавета Петровна подписала указ об учреждении Московского университета, который сейчас все знают как МГУ имени М.
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