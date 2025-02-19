Царьград Коллаж Царьграда Унижения нелегитимного президента Украины Владимира Зеленского продолжаются.
Так над Зеленским ещё не издевались: Арабы знают толк в мести
Комментарии
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Олег Орлов
Главное, чтобы еще должны не остались...
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6 час.
леонид рыбаков
НАДО ЧТО БЫ ОНА РАЗВЕЛАСЬ И СТАЛА БЫ 7-10 ЖЕНОЙ ОДНОГО ИЗ АРАБСКИХ РОДСТВЕННИКОВ ШЕЙХА ---РОКСОЛАНА 2 все для родной няньки украины
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6 час.
с
сергей
Нам таких москвичей не нужно!!!!! И так мигрантов до х...я.
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5 час.
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