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Дипломат Полянский показал ООН обломки ракет, которыми ВСУ били по гражданским

Дипломат Полянский показал ООН обломки ракет, которыми ВСУ били по гражданским

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский принес на заседание Совета безопасности всемирной организации обломки ракет западного производства и заявил, что Украина применяла их для нанесения ударов по гражданской инфраструктуре.

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