«Мне срочно нужен новый хозяин»: Зеленский умоляет Эрдогана о помощи – станет ли Украина турецким вассалом

Геннадий Бережнов

Зеленский бросился в ноги к Эрдогану. Отношения между США и Турцией никогда не были простыми, а после слов о Газе Трамп встанет в позу! После сирийского переворота и с Россией у него нелады. Сможет ли Эрдоган поставить на карту всё ради Зеленского и в чём его интерес? Вежливо встретил и выслушал, что то нового не просочилось. Клоун в трансе и готов бежать!