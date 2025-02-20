БлокнотРУ Президент Турции Реджеп Эрдоган встретился сегодня в Анкаре с просроченным президентом Украины Владимиром Зеленским.
«Мне срочно нужен новый хозяин»: Зеленский умоляет Эрдогана о помощи – станет ли Украина турецким вассалом
Комментарии
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Геннадий Бережнов
Зеленский бросился в ноги к Эрдогану. Отношения между США и Турцией никогда не были простыми, а после слов о Газе Трамп встанет в позу! После сирийского переворота и с Россией у него нелады. Сможет ли Эрдоган поставить на карту всё ради Зеленского и в чём его интерес? Вежливо встретил и выслушал, что то нового не просочилось. Клоун в трансе и готов бежать!
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20 час.
Надежда
Зелька всегда был ПОД кем-то! Даже во времена пребывания его в роли шута квартала 95. Помнится, что и тогда он кривлялся перед камерой и взывал к Путину: "Владимир Владимирович, заберите меня, пожалуйста, а? Ну хоть за долги!" Так что ему не привыкать. Не "возьмет" Эрдоган, побежит у лАндон просить защиты...
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9 час.
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