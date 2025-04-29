Двор российского игрока клуба НХЛ забросали кепками

Фанаты «Каролины» забросали газон у дома Свечникова кепками после его хет-трика Болельщики «Каролины Харрикейнс» необычно поздравили российского нападающего клуба Андрея Свечникова с хет-триком в матче Кубка Стэнли.
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