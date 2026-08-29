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Суть Событий

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Евгения Медведева вышла замуж, а у Дины Авериной родился ребенок

Евгения Медведева вышла замуж, а у Дины Авериной родился ребенок

Фигуристка Евгения Медведева вышла замуж. Ее избранником стал хореограф Ильдар Гайнутдинов. Гимнастка Дина Аверина и фигурист Дмитрий Соловьев тоже принимают поздравления - у пары родился ребенок.

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