Как начнется новый учебный год в Крыму и в Севастополе в условиях атак ВСУ

С 1 сентября школы и детские сады Крыма и Севастополя будут работать в очном формате. Власти не стали переводить детей на дистанционное обучение, хотя регион по-прежнему живет в условиях атак ВСУ, перебоев с электричеством и необходимости постоянно держать в уме вопросы укрытий и эвакуации.