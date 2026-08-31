Как начнется новый учебный год в Крыму и в Севастополе в условиях атак ВСУ

С 1 сентября школы и детские сады Крыма и Севастополя будут работать в очном формате. Власти не стали переводить детей на дистанционное обучение, хотя регион по-прежнему живет в условиях атак ВСУ, перебоев с электричеством и необходимости постоянно держать в уме вопросы укрытий и эвакуации.
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