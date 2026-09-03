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Казанда беренче тапкыр «Комплекслы иминлек» халыкара салоны ачылды

Казанда беренче тапкыр «Комплекслы иминлек» халыкара салоны ачылды

Бүген «Казан Экспо» халыкара күргәзмә үзәгендә «Комплекслы иминлек» XVI Халыкара иминлекне тәэмин итү чаралары салоны ачылды.

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