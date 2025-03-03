Reuters узнало о возможной подготовке властями США отмены некоторых санкций против России

США разрабатывают план потенциального смягчения санкций против России, поскольку президент Дональд Трамп стремится восстановить связи с Москвой и остановить конфликт на Украине, Reuters неназванный американский чиновник и еще один источник, знакомый с ситуацией.
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