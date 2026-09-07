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Царьград

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Юрист Зайцева объяснила, как вернуть деньги за подписку

Юрист Зайцева объяснила, как вернуть деньги за подписку

Юрист Ксения Зайцева рассказала, как вернуть деньги за платную подписку без явного согласия. Она советует зафиксировать все этапы оформления.

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