Юрист Зайцева объяснила, как вернуть деньги за подписку

Юрист Ксения Зайцева рассказала, как вернуть деньги за платную подписку без явного согласия. Она советует зафиксировать все этапы оформления.
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