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«Спутник V» показал эффективность против всех видов штамма «Дельта»

«Спутник V» показал эффективность против всех видов штамма «Дельта»

Вакцинация препаратом «Спутник V» защитит от всех вариантов коронавируса, включая новый вид штамма «Дельта» AY.

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Карпов Илья
Оно и понятно, что тот, кто создал ТОВАР, тот его и нахваливает. А если тяжело болеют те, кто сделал полную прививку (два укола), то Гинцбург говорит, что они не прививались, а купили сертификат. Смешно. Да ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОЛЖЕН ДАВАТЬ НЕ какой-то Гинцбург, а НЕЗАВИСИМАЯ КОМИССИЯ, проводящая экспертизу.

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