ИЗВЕСТИЯ izПолитика«Спутник V» показал эффективность против всех видов штамма «Дельта»Вакцинация препаратом «Спутник V» защитит от всех вариантов коронавируса, включая новый вид штамма «Дельта» AY.Вернуться к статье1НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьКарпов ИльяОно и понятно, что тот, кто создал ТОВАР, тот его и нахваливает. А если тяжело болеют те, кто сделал полную прививку (два укола), то Гинцбург говорит, что они не прививались, а купили сертификат. Смешно. Да ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОЛЖЕН ДАВАТЬ НЕ какой-то Гинцбург, а НЕЗАВИСИМАЯ КОМИССИЯ, проводящая экспертизу.Комментировать
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