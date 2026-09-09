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В Папуа-Новой Гвинеи сотрудник зоопарка погиб после нападения крокодила

В Папуа-Новой Гвинеи сотрудник зоопарка погиб после нападения крокодила

Крокодил напал на сотрудника зоопарка Папуа-Новой Гвинеи, когда тот кормил его. Об этом сообщает портал ABC Australia.

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