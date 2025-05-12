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В России могут внедрить на «Госуслугах» пояснение отказа в предоставлении услуги

В России могут внедрить на «Госуслугах» пояснение отказа в предоставлении услуги

Глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (фракция ЛДПР) предложил внедрить на портале «Госуслуги» возможность для пользователей получать краткое пояснение, по какой причине им не может быть предоставлена услуга и каким образом это можно оперативно исправить.

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