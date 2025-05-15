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Почти 40 проверок на строящихся объектах московского метро состоялось с начала года

Почти 40 проверок на строящихся объектах московского метро состоялось с начала года

С начала года состоялось почти 40 проверок на строящихся объектах московского метро. Кроме этого, Мосгосстройнадзор провел более 140 профилактических мероприятий, направленных на предотвращение нарушений.

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