Киселев направил официальный запрос в администрацию Байдена с предложением, чтобы Байден дал Киселеву интервью такого же плана, которое Карлсон вззял у Путина.
Запрос на интервью с Байденом
Комментарии
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Ливень
прикольно отожгли))) откажутся покажут слабость и страх, согласятся... покажут всё тоже самое + избирательность якобы правосудия))) класс))) А кто то там ещё чёта против наших дипломатов вякает))) Такую тему разыграли))) Цугцванг(принуждение или вынуждение к шагам/действию) не иначе
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17 час.
СС
Серж Серов
Если состоится,то это будет клоунада 2024... Запасаемся попкорном...
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15 час.
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