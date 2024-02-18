Запрос на интервью с Байденом

Ливень

прикольно отожгли))) откажутся покажут слабость и страх, согласятся... покажут всё тоже самое + избирательность якобы правосудия))) класс))) А кто то там ещё чёта против наших дипломатов вякает))) Такую тему разыграли))) Цугцванг(принуждение или вынуждение к шагам/действию) не иначе