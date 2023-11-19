В Барнауле из-за урагана все службы работают в режиме повышенной готовности

В городе зарегистрировано более 70 происшествий, из которых устранены около 30 Глава Барнаула Вячеслав Франк обсудил на очередном селекторном совещании, как в городе проходят работы по устранению последствий урагана, сообщает мэрия.
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