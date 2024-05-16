Обесценит ли упразднение бакалавриата полученные дипломы: комментарий Минобрнауки

МОСКВА, 16 мая, ФедералПресс. Заместитель министра науки и высшего образования РФ Константин Могилевский объяснил, как упразднение бакалаврской степени в вузах повлияет на тех, кто уже имеет диплом по такой программе.
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