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Царьград

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Физическая активность снизила риск рака и смерть на 23%

Физическая активность снизила риск рака и смерть на 23%

Исследование, опубликованное в British Journal of Sports Medicine, показало, что регулярные физические упражнения снижают риск рецидива и увеличивают продолжительность жизни пациентов с раком, особенно в ранней стадии.

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