Взрывы в Черниговской области: повреждён критический объект инфраструктуры

В результате взрывов в Черниговской области Украины повреждён объект критической инфраструктуры. Оперативное командование ВСУ "Север" подтвердило инцидент, но не уточнило, какой именно объект пострадал.
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