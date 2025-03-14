Шесть кандидатов претендуют на должность ректора Байкальского госуниверситета

В БГУ состоялся ученый совет, на котором утвердили кандидатов для участия в выборах ректора. Как сообщало «Иркутск Сегодня», в настоящее время исполняет обязанности ректора БГУ доктор юридических наук, профессор Олег Грибунов.
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