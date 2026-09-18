Путин посоветовал пенсионеру, куда потратить сэкономленные деньги

Президент России Владимир Путин предложил жителю Ульяновской области Виктору Фомину приобрести подарок супруге на деньги, сэкономленные благодаря социальной газификации.
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