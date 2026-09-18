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Царьград

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Путин посоветовал пенсионеру, куда потратить сэкономленные деньги

Путин посоветовал пенсионеру, куда потратить сэкономленные деньги

Президент России Владимир Путин предложил жителю Ульяновской области Виктору Фомину приобрести подарок супруге на деньги, сэкономленные благодаря социальной газификации.

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