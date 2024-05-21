Во Владивостоке ликвидировали пожар на складе автозапчастей

Огнеборцы успешно ликвидировали пожар на складе автозапчастей во Владивостоке. К моменту прибытия пожарных склад полыхал изнутри, существовала опасность перехода огня на соседние здания, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС России по Приморскому краю.
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