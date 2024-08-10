Служил Гаврила меценатом: влияние купеческих нравов на русскую культуру

Связывая архитектурную, и не только, историю Москвы с историей московского купечества, Мария Зотова с самого начала отдает себе отчет в том, какое предубеждение относительно купцов могло сложиться в массовом сознании благодаря пьесам А.
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