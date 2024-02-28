Все не так поняли: французские МИД и Минобороны объяснили, что имел в виду Макрон

Ранее президент Франции сообщил о возможной отправке войск на Украину. Как уточнили МИД и Минобороны страны, Эммануэль Макрон говорил только о помощи в разминировании и обученииМИД и Минобороны Франции пояснили слова президента Эммануэля Макрона о возможной отправке войск на Украину.
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