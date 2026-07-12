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«Сан-Хосе», «Нью-Джерси» и «Сиэтл» интересуются Ларкиным. Капитан «Детройта» пока не дал согласие на переход в эти клубы (The Fourth Period)

По информации The Fourth Period, « Сан-Хосе », « Сиэтл » и « Нью-Джерси » входят в число клубов, заинтересованных в капитане « Детройта » Дилане Ларкине .

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