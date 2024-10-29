﻿Автор: Трифон Дубогрызов. Лечение сифилиса малярией - хороший пример поговорке "за неимением горничной еды во дворце" кцин и лекарств действительно не было, а малярия вполне нагревала тело до 40+ градусов, на которых возбудитель сифилиса, трепонема, принимала ислам.