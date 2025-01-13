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Царьград

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Даниил Серохвостов: вызовы и преимущества рязанской биатлонной трассы

Даниил Серохвостов: вызовы и преимущества рязанской биатлонной трассы

Биатлонист Даниил Серохвостов оценил рязанскую трассу на стадионе «Алмаз». Он рассказал о вызовах, связанных с равнинной местностью, и отметил, что характеристики трассы делают её непростой для многих спортсменов.

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